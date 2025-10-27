Ausblick: Orion A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Orion A lädt am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,686 EUR gegenüber 1,14 EUR im Vorjahresquartal.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 8,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 471,7 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 430,4 Millionen EUR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,71 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 2,35 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,90 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,54 Milliarden EUR im Vorjahr.

