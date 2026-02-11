Orion a Aktie

Orion a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3QL / ISIN: FI0009014369

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Orion A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Orion A wird am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,98 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Orion A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,520 EUR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Orion A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 60,16 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 695,8 Millionen EUR im Vergleich zu 434,4 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,66 EUR, gegenüber 2,35 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,89 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,54 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX dreht ins Minus -- DAX im Plus -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

