Orion a Aktie

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WKN DE: A0J3QL / ISIN: FI0009014369

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16.07.2026 07:01:06

Ausblick: Orion A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Orion A wird am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,955 EUR je Aktie gegenüber 0,590 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 21,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 505,3 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 416,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,90 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,56 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 2,08 Milliarden EUR, gegenüber 1,89 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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