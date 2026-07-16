Ausblick: Orion B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Orion B stellt am 17.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,955 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Orion B 0,590 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,23 Prozent auf 505,3 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 416,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,90 EUR im Vergleich zu 3,56 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,08 Milliarden EUR, gegenüber 1,89 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at