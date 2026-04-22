Ausblick: Orion B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Orion B äußert sich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,712 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,440 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 19,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 426,1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 355,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,86 EUR im Vergleich zu 3,56 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,07 Milliarden EUR, gegenüber 1,89 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at