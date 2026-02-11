Ausblick: Orion B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Orion B lädt am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,98 EUR je Aktie gegenüber 0,520 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 60,16 Prozent auf 695,8 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 434,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,66 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,35 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 1,89 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,54 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

