Orion b Aktie
WKN DE: A0J3QM / ISIN: FI0009014377
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Orion B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Orion B äußert sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 1,15 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,680 EUR je Aktie erzielt worden.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 546,7 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 29,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 422,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,15 EUR je Aktie, gegenüber 3,56 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 2,12 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 1,89 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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