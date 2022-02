Ausblick: Orion Energy Systems gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Orion Energy Systems präsentiert in der am 09.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,045 USD je Aktie gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Orion Energy Systems in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 25,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 32,9 Millionen USD im Vergleich zu 44,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,268 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,830 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 134,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 116,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at