Ausblick: Orion Energy Systems legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Orion Energy Systems äußert sich am 04.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,170 USD gegenüber -0,900 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 15,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 24,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,9 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,303 USD aus, während im Fiskalvorjahr -3,600 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 84,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 79,7 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at