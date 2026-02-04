Orion Energy Systems Aktie
WKN DE: A41F1P / ISIN: US6862752077
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Orion Energy Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Orion Energy Systems wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,217 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 56,60 Prozent erhöht. Damals waren -0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Orion Energy Systems im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 21,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,27 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,860 USD, gegenüber -3,600 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 83,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 79,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
