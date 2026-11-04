Orion Energy Systems Aktie
WKN DE: A41F1P / ISIN: US6862752077
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Orion Energy Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Orion Energy Systems präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,073 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,170 USD je Aktie vermeldet.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 17,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 19,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 23,3 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,590 USD im Vergleich zu -0,890 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 98,1 Millionen USD, gegenüber 86,3 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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