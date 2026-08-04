Orion Energy Systems Aktie
WKN DE: A41F1P / ISIN: US6862752077
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Orion Energy Systems veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Orion Energy Systems lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,067 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,400 USD je Aktie vermeldet.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 23,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 20,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 19,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,423 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,890 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 96,2 Millionen USD, gegenüber 86,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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