Ausblick: Orion Engineered Carbons gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Orion Engineered Carbons gibt am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,066 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Orion Engineered Carbons in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 434,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 477,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,226 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,240 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 1,70 Milliarden USD, gegenüber 1,81 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at