Orion Engineered Carbons Aktie

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WKN DE: A1183M / ISIN: LU1092234845

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Orion Engineered Carbons legt Quartalsergebnis vor

Orion Engineered Carbons äußert sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,161 USD aus. Im letzten Jahr hatte Orion Engineered Carbons einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie eingefahren.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 474,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 466,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,150 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,240 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,78 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,81 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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