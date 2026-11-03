Ausblick: Orion Engineered Carbons öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Orion Engineered Carbons wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,110 USD gegenüber -1,200 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 1,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 446,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 450,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,112 USD aus. Im Vorjahr waren -1,240 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 1,81 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net