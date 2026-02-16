Orion Engineered Carbons Aktie
Ausblick: Orion Engineered Carbons präsentiert Quartalsergebnisse
Orion Engineered Carbons wird am 17.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,070 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 15,78 Prozent auf 365,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 434,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,773 USD, gegenüber 0,760 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 1,75 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,88 Milliarden USD generiert worden waren.
