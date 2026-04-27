Ausblick: Orion Marine Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Orion Marine Group wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,000 USD je Aktie gegenüber -0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 188,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 198,1 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,378 USD je Aktie, gegenüber 0,060 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 915,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 852,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at