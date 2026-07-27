Orion Marine Group Aktie

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WKN DE: A0NDW6 / ISIN: US68628V3087

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27.07.2026 07:01:06

Ausblick: Orion Marine Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Orion Marine Group stellt am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,062 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Orion Marine Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,95 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 225,7 Millionen USD im Vergleich zu 205,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,392 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,060 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 938,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 852,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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