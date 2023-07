Ausblick: Orion Marine Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Orion Marine Group präsentiert in der am 26.07.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,143 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 7,63 Prozent auf 179,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 194,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,430 USD, gegenüber -0,400 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 727,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 748,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at