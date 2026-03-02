Ausblick: Orion Marine Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Orion Marine Group wird am 03.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,057 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Orion Marine Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 222,0 Millionen USD im Vergleich zu 216,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,217 USD je Aktie, gegenüber -0,050 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 841,0 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 796,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at