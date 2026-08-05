Ausblick: Orion Office REIT präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Orion Office REIT stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass Orion Office REIT im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,450 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 8,42 Prozent auf 34,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Orion Office REIT noch 37,3 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Verlust von -0,460 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,480 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 139,6 Millionen USD, gegenüber 147,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at