Ausblick: Orion Office REIT stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Orion Office REIT lädt am 05.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,130 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 77,97 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,590 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 5,97 Prozent auf 36,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -1,980 USD, gegenüber -1,840 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 147,9 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 164,9 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at