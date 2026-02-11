Orkla AS Aktie
WKN: 864042 / ISIN: NO0003733800
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Orkla AS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Orkla AS lädt am 12.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,40 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,36 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 1,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 18,59 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,79 Milliarden NOK umgesetzt.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,40 NOK, gegenüber 6,07 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 71,37 Milliarden NOK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 70,66 Milliarden NOK generiert worden waren.
