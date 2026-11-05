Orkla AS Aktie
WKN: 864042 / ISIN: NO0003733800
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Orkla AS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Orkla AS wird am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,68 NOK. Im Vorjahresquartal waren 1,58 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,99 Prozent auf 17,41 Milliarden NOK. Im Vorjahresviertel hatte Orkla AS noch 17,95 Milliarden NOK umgesetzt.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 6,62 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 11,51 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 69,87 Milliarden NOK, gegenüber 71,55 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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