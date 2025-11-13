Orkla AS Aktie

Orkla AS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864042 / ISIN: NO0003733800

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 07:01:06

Ausblick: Orkla AS legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Orkla AS wird am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,65 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Orkla AS 1,19 NOK je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,51 Milliarden NOK. Dementsprechend gehen die Experten bei Orkla AS für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 17,78 Milliarden NOK aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,19 NOK, gegenüber 6,07 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 71,07 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 70,66 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Orkla ASmehr Nachrichten