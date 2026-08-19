Ausblick: Orkla AS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Orkla AS veröffentlicht am 20.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,59 NOK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Orkla AS 6,24 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 17,67 Milliarden NOK – ein Plus von 0,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Orkla AS 17,65 Milliarden NOK erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,67 NOK, gegenüber 11,51 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 72,39 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 71,55 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at