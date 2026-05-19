Ausblick: Orkla AS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Orkla AS äußert sich am 20.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,68 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,67 Prozent verringert. Damals waren 1,80 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 17,68 Milliarden NOK – ein Plus von 2,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Orkla AS 17,18 Milliarden NOK erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,78 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 11,51 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 73,02 Milliarden NOK, gegenüber 71,55 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at