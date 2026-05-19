Ausblick: Orkla Asa (A) (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Orkla Asa (A) (spons ADRs) gibt am 20.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,178 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Orkla Asa (A) (spons ADRs) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,87 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,718 USD im Vergleich zu 1,11 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 7,73 Milliarden USD, gegenüber 6,89 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at