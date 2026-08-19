Orkla Asa Aktie

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WKN: A0DPEY / ISIN: US6863311097

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19.08.2026 07:01:06

Ausblick: Orkla Asa (A) (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Orkla Asa (A) (spons ADRs) wird am 20.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,167 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Orkla Asa (A) (spons ADRs) noch 0,610 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,46 Prozent auf 1,86 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,707 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,11 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 7,65 Milliarden USD, gegenüber 6,89 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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