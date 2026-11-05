Orkla Asa Aktie
WKN: A0DPEY / ISIN: US6863311097
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Orkla Asa (A) (spons ADRs) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Orkla Asa (A) (spons ADRs) stellt am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,178 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Orkla Asa (A) (spons ADRs) noch 0,160 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,86 Prozent auf 1,85 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Orkla Asa (A) (spons ADRs) noch 1,78 Milliarden USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,700 USD, gegenüber 1,11 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 7,39 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,89 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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