Orkla India Aktie
ISIN: INE16NZ01023
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Orkla India präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Orkla India lässt sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Orkla India die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 6,00 INR je Aktie gegenüber 5,60 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,19 Prozent auf 7,30 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Orkla India noch 6,50 Milliarden INR umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 24,78 INR, gegenüber 20,90 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 27,81 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,02 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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