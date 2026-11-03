Ausblick: Orkla India präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Orkla India lässt sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Orkla India die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 6,00 INR je Aktie gegenüber 5,60 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,19 Prozent auf 7,30 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Orkla India noch 6,50 Milliarden INR umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 24,78 INR, gegenüber 20,90 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 27,81 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,02 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net