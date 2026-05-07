Ausblick: Orla Mining stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Orla Mining präsentiert am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,365 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Orla Mining -0,320 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 381,4 Millionen USD für Orla Mining, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 201,8 Millionen CAD erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,88 USD aus. Im Vorjahr waren 0,460 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 1,77 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,48 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at