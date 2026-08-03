Ausblick: Orla Mining zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Orla Mining wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,368 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,210 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 352,0 Millionen USD für Orla Mining, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 365,2 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,69 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,460 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,70 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,48 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at