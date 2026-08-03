Orla Mining Aktie
WKN DE: A2DHZU / ISIN: CA68634K1066
|
03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Orla Mining zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Orla Mining wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,368 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,210 CAD je Aktie erzielt worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 352,0 Millionen USD für Orla Mining, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 365,2 Millionen CAD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,69 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,460 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,70 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,48 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Orla Mining Ltd Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Orla Mining zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Orla Mining präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Orla Mining stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: Orla Mining präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.03.26