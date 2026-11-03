Ormat Technologies Aktie
WKN: A0DK9X / ISIN: US6866881021
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ormat Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ormat Technologies präsentiert in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,332 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ormat Technologies 0,390 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,55 Prozent auf 248,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ormat Technologies noch 249,7 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,60 USD aus. Im Vorjahr waren 2,02 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 1,18 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 989,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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