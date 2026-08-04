Ausblick: Ormat Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ormat Technologies wird am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,274 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,460 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Ormat Technologies 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 240,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ormat Technologies 234,0 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,29 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,02 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,16 Milliarden USD, gegenüber 989,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at