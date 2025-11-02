Ormat Technologies Aktie
WKN: A0DK9X / ISIN: US6866881021
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: Ormat Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ormat Technologies wird am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,383 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ormat Technologies 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,42 Prozent auf 233,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ormat Technologies noch 211,8 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,17 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,04 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 959,4 Millionen USD, gegenüber 879,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ormat Technologies Inc.mehr Nachrichten
|
02.11.25
|Ausblick: Ormat Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Ormat Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Ormat Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Ormat Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: Ormat Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)