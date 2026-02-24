Ausblick: Ormat Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ormat Technologies wird am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,640 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,670 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Ormat Technologies im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 257,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 230,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,68 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,19 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,04 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 971,2 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 879,7 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at