Orrstown Financial Services Aktie
WKN DE: A0X8NN / ISIN: US6873801053
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20.07.2026 07:01:06
Ausblick: Orrstown Financial Services präsentiert Quartalsergebnisse
Orrstown Financial Services äußert sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,03 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,01 USD erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 27,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 64,1 Millionen USD gegenüber 87,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,21 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 259,5 Millionen USD, gegenüber 356,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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