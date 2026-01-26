Orrstown Financial Services Aktie

Orrstown Financial Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0X8NN / ISIN: US6873801053

26.01.2026 07:01:06

Ausblick: Orrstown Financial Services stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Orrstown Financial Services wird am 27.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,06 USD. Dies würde einem Zuwachs von 49,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Orrstown Financial Services 0,710 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 29,94 Prozent auf 64,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 91,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,24 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 1,48 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 251,2 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 286,5 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

