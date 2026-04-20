Orrstown Financial Services Aktie

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WKN DE: A0X8NN / ISIN: US6873801053

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: Orrstown Financial Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Orrstown Financial Services gibt am 21.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,930 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Orrstown Financial Services nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 62,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 27,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 87,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,23 USD, gegenüber 4,18 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 260,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 356,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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