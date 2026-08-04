Ausblick: Orságos Takar És Ker BK ON informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Orságos Takar És Ker BK ON lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1289,13 HUF je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Orságos Takar És Ker BK ON noch 1274,00 HUF je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 769,54 Milliarden HUF aus – das entspräche einem Minus von 36,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.212,75 Milliarden HUF in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4563,71 HUF im Vergleich zu 4435,00 HUF im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 3.144,79 Milliarden HUF, gegenüber 4.799,91 Milliarden HUF ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at