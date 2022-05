Ausblick: Orságos Takar És Ker BK ON legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Orságos Takar És Ker BK ON äußert sich am 06.05.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 266,00 HUF je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Orságos Takar És Ker BK ON 458,00 HUF je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 14,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 345,22 Milliarden HUF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 301,13 Milliarden HUF umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1433,98 HUF, gegenüber 1771,70 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1.411,75 Milliarden HUF geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.313,10 Milliarden HUF erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at