Orságos Takar. És. Ker. BK O.N. Aktie
WKN: 896068 / ISIN: HU0000061726
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: Orságos Takar És Ker BK ON präsentiert Quartalsergebnisse
Orságos Takar És Ker BK ON wird am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1188,91 HUF je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Orságos Takar És Ker BK ON ein EPS von 1204,00 HUF je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 34,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 724,09 Milliarden HUF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.100,70 Milliarden HUF umgesetzt.
11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4265,12 HUF je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4052,00 HUF je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2.887,63 Milliarden HUF, gegenüber 4.284,91 Milliarden HUF im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
