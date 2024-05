Ausblick: Orságos Takar És Ker BK ON vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Orságos Takar És Ker BK ON wird am 10.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 790,00 HUF. Dies würde einem Zuwachs von 13,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Orságos Takar És Ker BK ON 696,82 HUF je Aktie vermeldete.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 608,37 Milliarden HUF – das wäre ein Abschlag von 42,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.061,30 Milliarden HUF umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3540,68 HUF, gegenüber 3694,66 HUF je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 2.292,93 Milliarden HUF im Vergleich zu 4.033,94 Milliarden HUF im vorherigen Jahr.

