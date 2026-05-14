Orságos Takar. És. Ker. BK O.N. Aktie

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WKN: 896068 / ISIN: HU0000061726

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: Orságos Takar És Ker BK ON vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Orságos Takar És Ker BK ON wird am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 673,76 HUF je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Orságos Takar És Ker BK ON noch 721,00 HUF je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 33,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.139,91 Milliarden HUF. Dementsprechend gehen die Experten bei Orságos Takar És Ker BK ON für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 759,11 Milliarden HUF aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4562,53 HUF, gegenüber 4435,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 3.138,77 Milliarden HUF geschätzt, nachdem im Vorjahr 4.799,91 Milliarden HUF generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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