Ausblick: Orságos Takar És Ker BK ON zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Orságos Takar És Ker BK ON äußert sich am 06.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1127,99 HUF aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 18,86 Prozent erhöht. Damals waren 949,00 HUF je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 34,49 Prozent auf 750,83 Milliarden HUF. Im Vorjahresviertel hatte Orságos Takar És Ker BK ON noch 1.146,15 Milliarden HUF umgesetzt.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4299,63 HUF je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 4052,00 HUF je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 2.944,87 Milliarden HUF, gegenüber 4.284,91 Milliarden HUF im entsprechenden Zeitraum zuvor.
