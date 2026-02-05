Orsted Aktie
WKN DE: A0NBLH / ISIN: DK0060094928
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: Orsted legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Orsted wird am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,344 DKK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Orsted -8,780 DKK je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Orsted nach den Prognosen von 7 Analysten 20,52 Milliarden DKK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,68 Milliarden DKK umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 25 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,81 DKK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,220 DKK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 25 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 71,14 Milliarden DKK, gegenüber 58,83 Milliarden DKK im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
