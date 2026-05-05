Orsted Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh Aktie

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WKN DE: A2H652 / ISIN: US68750L1026

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Orsted Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Orsted Un wird am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,162 USD aus. Im letzten Jahr hatte Orsted Un einen Gewinn von 0,280 USD je Aktie eingefahren.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 38,85 Prozent auf 3,60 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,60 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,460 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,100 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,66 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 9,62 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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