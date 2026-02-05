Ausblick: Orsted Un zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Orsted Un präsentiert am 06.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,018 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Orsted Un noch -0,420 USD je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Orsted Un in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,98 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,21 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 24 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,353 USD im Vergleich zu -0,060 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 11,18 Milliarden USD, gegenüber 8,53 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at