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WKN DE: A0NBLH / ISIN: DK0060094928

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Orsted zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Orsted äußert sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,09 DKK. Im Vorjahresquartal waren 5,89 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Orsted in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 22,95 Milliarden DKK im Vergleich zu 18,40 Milliarden DKK im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 8,77 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,00 DKK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 26 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 79,63 Milliarden DKK, gegenüber 63,61 Milliarden DKK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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